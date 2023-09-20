Россияне ударили дроном по авто шведских журналистов в Запорожской области

Тележурналисты шведского канала TV4, работающие в Украине, подверглись атаке российского ударного беспилотника в Запорожской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте TV4.

Сообщается, что в результате атаки репортер Иоганн Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек не пострадали.

Атака произошла во вторник в 11.30 утра в Запорожской области, когда Фредрикссон и Здольсек вышли из своего автомобиля.

"На этот раз нам повезло. Российский ударный беспилотник врезался прямо в заднюю дверь нашего авто, к счастью, в машине никого не было" , — рассказал Фредрикссон.

В результате атаки украинский продюсер Александр Павлов получил легкие ранения, а также пострадали двое украинских полицейских, которые сопровождали команду TV4.

Во время нападения был полностью уничтожен автомобиль представителей прессы и съемочное оборудование.

По сообщению, сотрудники TV4 планировали записать сюжет об украинском контрнаступлении. Поездка в этот район была спланирована и организована местным управлением полиции.

Команда TV4 прошла несколько учебных курсов по безопасности. Фредрикссон более тридцати лет освещает события из горячих точек.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал инцидент "совершенно ужасным".