Польша вызвала посла Украины из-за слов Зеленского на Генассамблее ООН

Польша вызвала в МИД посла Украины в связи с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского относительно конфликта вокруг зерна, сообщает Европейская правда.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

20 сентября посла Украины Василия Зварича вызвали в МИД Польши, с ним встретился заместитель госсекретаря Павел Яблонский.

Яблонский выразил решительный протест польской стороны относительно заявлений президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН вчера, где он сказал, что "кое-кто в Европе играет в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

"Заместитель главы МИД отметил, что этот тезис в адрес Польши ложный, и, более того, особенно неоправданный как в отношении страны, которая поддерживала Украину с первых дней войны", – говорится в коммюнике.

Яблонский заявил, что давление на Польшу через многосторонние площадки или жалобы в международные учреждения "не являются надлежащими методами разрешения споров", и что это не даст результата, потому что действия правительства Польши для защиты своих аграриев соответствуют национальному, европейскому и международному законодательству.

Он выразил надежду, что "и политика украинской власти, и их публичная коммуникация будет отражать фактический характер польско-украинских отношений, и текущих, и в прошлом, и будет принимать во внимание беспрецедентную помощь, предоставленную Польшей и поляками украинцам и государству Украина, как и весь спектр нашего доброго сотрудничества".

Премьер Польши Матеуш Моравецкий после заявления Зеленского назвал его несправедливым и заверил, что Польша готова помогать Украине, но "не ценой дестабилизации польского рынка", и интересы собственных аграриев остаются для Варшавы приоритетом.