ОВА: Россия усилила авиаудары по прибрежным общинам Херсонщины
Российская оккупационная армия усилила авиаудары по прибрежным общинам Херсонской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетях.
По словам Прокудина, только с начала этого дня захватчики сбросили на населенные пункты региона по меньшей мере девять управляемых авиабомб.
Под обстрелы попали Тягинка, Николаевка и Отрадокаменка.
"Жители городов и громад, расположенных вдоль Днепра, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Обязательно идите в укрытия и не выходите без необходимости из домов".