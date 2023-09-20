В ВСУ подтвердили поражение командного пункта ЧФ в Севастополе

Центр стратегических коммуникаций ВСУ подтвердил, что утром 20 сентября украинские военные нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ возле Верхнесадового вблизи временно оккупированного Севастополя, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Страткома в Telegram.

Утром в оккупированном Крыму, в районе холмов в Севастополе, были слышны взрывы. В небо поднялась авиация, местные жители зафиксировали столбы дыма.

Telegram-канал "Крымский ветер" писал, что дымовой занавес был в Инкермане: там расположена главная нефтебаза Черноморского флота, где хранится горючее.

Российский ставленник в Севастополе Михаил Развожаев заявлял, что в районе акватории Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольного маскировки. По его словам, российская ПВО сбила беспилотники и те упали в Верхнесадовом и Каче.

В украинской разведке, комментируя сообщения о взрывах, заявили, что "продолжается плановая работа" по военным объектам на полуострове.