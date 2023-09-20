Зеленский в ООН назвал три шага для реформирования организации

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций нуждается в немедленном реформировании. В частности, Генассамблее ООН необходимо дать возможность преодолевать право вето, сообщает Деловая столица.

Об этом в своем выступлении на Совбезе ООН сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"574 суток полномасштабной российской агрессии — это 574 причины для изменений в этом зале. И голосов "за" такие изменения — на самом деле, миллиарды" , — сказал он.

Зеленский отметил, что абсолютное большинство людей в мире стремится к миру без агрессий. В противоположность есть лишь одержимые в России. Он подчеркнул, что вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной.

Украина видит в ООН рост поддержки идеи, что в случаях массовых жестоких преступлений против жизни нужен добровольный отказ от права вето. При этом Россия по собственной воле не отдаст украденную привилегию.

Именно поэтому, по словам Зеленского, Генассамблее ООН нужно дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг для реформирования.

"Если войну невозможно остановить из-за того, что все усилия блокируются вето агрессора или потворствующего агрессору, нужно выносить этот вопрос на рассмотрение Генеральной ассамблеи. При условии набора двух третей голосов, которые будут отражать свободу наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана — глобального квалифицированного большинства — вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генеральной ассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами" , — сказал он.

Вторым шагом президент отметил то, что Совбез ООН должен быть полностью подотчетен перед нациями мира. Так, круг постоянных членов Совбеза должен отражать современность.

Зеленский подчеркнул, что в составе Совбеза должен быть Африканский Союз, Латинская Америка и государства Тихого океана. Азия заслуживает более широкого постоянного представительства, ведь Япония, Индия или исламский мир не должны быть "за бортом".

Он отметил, что следует учитывать изменения, которые произошли в Европе. Германия стала одним из ключевых глобальных гарантов мира и безопасности. Поэтому Берлин заслуживает на место среди постоянных членов Совбеза.

Также необходимо расширение участия и доступа к работе Совбеза и его вспомогательных органов для всех членов Генассамблеи, не признанных агрессорами.

При этом любое участие государства-члена Совета Безопасности должно приостанавливаться на время, когда такая страна в нарушение Устава ООН идет агрессией против другой нации.

Третьим шагом реформирования является система превенции агрессий из-за раннего реагирования на действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета государств.

"Нациям мира стоит согласовать такой механизм реагирования на агрессии для защиты других, который каждый хотел бы для собственной безопасности. Российское вторжение в Украину показало, что именно может быть таким механизмом. Среди прочего, мощные санкции против агрессора. И не только на этапе, когда уже состоялась Буча, но и на этапе, когда собирается армия вторжения" , — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что каждый, кто хочет начать войну, должен видеть еще до своей роковой ошибки, что потеряет, когда начнет ее. В то же время, вопрос о применении превентивных санкций должен выноситься на рассмотрение Совбеза ООН автоматически, когда любой член Генассамблеи заявляет об угрозе агрессии.

Отметим, что в состав ООН входят пять постоянных членов, наделенных правом вето. В их числе США, Британия, Франция, Китай и Россия.

При этом украинские официальные лица неоднократно заявляли, что Россия находится в ООН незаконно, поскольку она узурпировала место СССР в обход необходимых процедур на основании письма тогдашнего российского президента Бориса Ельцина.