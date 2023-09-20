Албания официально поддержала евроатлантическую интеграцию Украины

Албания стала 25-й страной, подписавшей с Украиной декларацию о поддержке ее будущего вступления в НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом объявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Албания, которая как непостоянный член сейчас председательствует в Совете безопасности ООН и является членом НАТО с 1999 года, сегодня стала 25-страной, которая формализовала четкую поддержку членства Украины в Альянсе", – объявил он.

Декларацию подписали в Нью-Йорке на полях ООН премьер Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский.

В тексте отмечается, что Албания поддерживает вступление Украины в НАТО в будущем и будет поддерживать Украину на этом пути.

Тирана подтверждает готовность предоставлять Украине разнообразную помощь в рамках двустороннего и международного сотрудничества столько, сколько потребуется, и участвовать в восстановлении Украины.

24-й страной, подписавшей с Украиной декларацию о поддержке ее будущего вступления в НАТО, была Греция.