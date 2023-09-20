Россия заявляет о гибели своих "миротворцев" в Карабахе: что произошло

Министерство обороны РФ заявило, что под обстрел попали российские военнослужащие, находящиеся на территории Нагорного Карабаха как "миротворцы". Россияне погибли, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

Согласно сообщению, это произошло 20 сентября в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах). Автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия, когда те возвращались с наблюдательного поста "миротворческого контингента" РФ.

В результате обстрела российские солдаты, находившиеся в автомобиле, погибли. Для выяснения всех обстоятельств на месте работают российские и азербайджанские следователи, говорят в Минобороны РФ.

Как сообщалось, 19 сентября армия Азербайджана заявила о проведении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе для "восстановления конституционного строя".

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что военная операция прекратится, если армянские формирования сложат оружие.

Позднее Минобороны Азербайджана сообщило, что в Нагорном Карабахе достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.