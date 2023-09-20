Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана после операции в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за сутки проведения спецоперации в Нагорном Карабахе были достигнуты все поставленные цели, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит его заявление.

Он заявил, что в настоящее время Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По его словам, он давал четкое поручение войскам страны не подвергать опасности населения во время операции в Карабахе.

Глава Азербайджана сказал, что его страна "пошла бы к концу", если бы незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие. Алиев заявил, что руководство Армении показало политическую компетентность в ситуации по Карабаху.

"Баку это ценит" , – сказал он.

Что этому предшествовало

Вчера, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе после обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".

В Карабахском регионе сообщили, что российские миротворцы скрылись после начала антитеррористической операции.

При этом спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Баку якобы не предупреждал российский "миротворческий контингент" о своих планах. Там призвали прекратить боевые действия.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе.

Напомним, что война при Карабах продолжается уже более 30 лет. При распаде СССР на эту территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и представился "Нагорно-Карабаской республикой". После этого периодически происходили военные конфликты.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включая Нагорный Карабах. При этом 1 сентября вблизи общей границы Армении и Азербайджана снова произошла стрельба. Тогда погибли трое военных.