Блинкен: Украина относится к борьбе с коррупцией со всей серьезностью

Украинские власти серьезно относятся к борьбе с коррупцией внутри страны. Свидетельством этого являются решения президента Владимира Зеленского, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Государственного секретаря попросили прокомментировать, как американское правительство может убедить Конгресс выделить для Украины еще 24 млрд долларов на фоне "недавнего увольнения руководства украинского Минобороны, судя по всему, из-за коррупции".

"Сам факт того, что президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) принял меры по борьбе с коррупцией, свидетельствует о том, что украинцы относятся к этому со всей серьезностью. И они знают, что Соединенные Штаты и десятки других стран мира, поддерживающих Украину, хотят убедиться в том, что оказываемая ими поддержка используется правильно" , - подчеркнул Блинкен.

Также он напомнил, что США создали в Украине группы на местах, которые занимаются проверкой расхода переданных денег.

По словам госсекретаря, те конгрессмены, которые уже ездили в Украину, “очень впечатлены таким контролем и мерами и их эффективностью”.

"Так что вопрос о том, все ли уволенные были уволены из-за коррупции, остается открытым. Я думаю, что в некоторых случаях есть и другие причины. Но для нас, для меня, тот факт, что Зеленский предпринимает решительные действия везде, где он что-то видит, является доказательством того, что они относятся к этому серьезно, они хотят убедиться, что мы знаем, что они тратят наши деньги с умом" , - добавил Блинкен.

Увольнение руководства Минобороны

Напомним, несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский решил инициировать процесс увольнения Алексея Резникова с должности министра обороны. Это происходило на фоне скандала с закупками курток для украинских военных по завышенной цене.

Уже через несколько дней Рада уволила Резникова. На его место практически сразу же назначили Рустема Умерова.

Также на этой неделе Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр.