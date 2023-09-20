Reuters: Новый пакет военной помощи от США не будет содержать ATACMS

Новый пакет американской военной помощи Украине стоимостью 325 миллионов долларов, как ожидается, не будет содержать дальнобойных ракет ATACMS, о которых последние месяцы просит Киев для поражения российских целей в глубоком тылу, сообщает Европейская правда.

Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило агентство Reuters.

Собеседник Reuters рассказал, что пакет помощи будет содержать второй транш 155-мм кассетных боеприпасов и дополнительные вооружения для украинской противовоздушной обороны, в частности ЗРК Avenger.

Также в пакете предусмотрены противотанковые средства TOW и AT4, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и противотанковые комплексы Javelin. В то же время он еще дорабатывается и может измениться.

Известно, что украинская сторона последние месяцы активно просит США предоставить дальнобойные ракетные системы ATACMS для поражения целей в российском тылу. В сентябре Financial Times сообщало, что США приближаются к принятию решения о передаче Украине ATACMS.

Новый пакет помощи, как ожидается, объявит президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме в четверг, 21 сентября.

Визит Зеленского в США происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 23 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.

Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.