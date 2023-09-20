Зеленский встретился со спецпредставителем США по восстановлению Украины

Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке в среду встретился со специальным представителем президента США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский обсудил с Прицкер приоритетные для восстановления области Украины и поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.

"Отметил важность участия американского бизнеса в восстановлении украинской инфраструктуры, поврежденной российской агрессией: школ, детских садов, жилых домов и энергетических объектов", – добавил президент в соцсетях.

During our meeting, I congratulated Penny Pritzker on her appointment as U.S. Special Representative for Ukraine’s Economic Recovery.



We focused both on the immediate and long-term recovery projects.



I stressed the importance of American businesses taking part in rebuilding… pic.twitter.com/L7MeTVojK6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2023

Он также призвал компании из США присоединиться к восстановлению украинской энергетической системы.

Напомним, о назначении Пенни Прицкер спецпредставителем по вопросам восстановления Украины президент США Джо Байден объявил 14 сентября.

Ее полномочия охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.