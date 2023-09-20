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Зеленский встретился со спецпредставителем США по восстановлению Украины

Зеленский встретился со спецпредставителем США по восстановлению Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке в среду встретился со специальным представителем президента США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский обсудил с Прицкер приоритетные для восстановления области Украины и поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.

"Отметил важность участия американского бизнеса в восстановлении украинской инфраструктуры, поврежденной российской агрессией: школ, детских садов, жилых домов и энергетических объектов", – добавил президент в соцсетях.

Он также призвал компании из США присоединиться к восстановлению украинской энергетической системы.

Напомним, о назначении Пенни Прицкер спецпредставителем по вопросам восстановления Украины президент США Джо Байден объявил 14 сентября.

Ее полномочия охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

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