Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 130 окупантов – Тарнавский

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили на Таврическом направлении 130 военных РФ, ранили 194, еще одного оккупанта взяли в плен, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"В целом, за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 830 обстрелов, нанес 1 ракетный и 23 авиаудара. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1232 огневых задач".

Тарнавский также сообщает об уничтожении 48 единиц российской военной техники. В частности, 3 танка, 8 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 14 БпЛА, 15 единиц автомобильной техники.

Также ликвидирован 1 склад боеприпасов и 1 другой важный объект.