Украина планирует увеличить транзит зерна через Румынию и Болгарию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль вопросы свободного доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Такие переговоры состоялись на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).

"Мы создали общую координационную платформу, которая позволяет нам поддерживать активный диалог и находить ответы на все проблемные вопросы в сфере агропродукции" , - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что Украина как будущий член ЕС должна совместно работать над постоянной либерализацией торговли и "недопущением каких-либо односторонних ограничений".

"Вместе с Румынией и Болгарией мы ищем способы увеличения транзита "Путями солидарности". Именно через территорию Румынии обеспечивается более 60% транзита украинского зерна, проходящего "Путями солидарности" Евросоюза" , - обратил внимание Зеленский.

Кроме того, добавил он, Украина, ЕС, Болгария и Румыния обсудили альтернативные пути, которые "позволят существенно нарастить транзит и одновременно уменьшить нагрузку на румынский и болгарский внутренние рынки".