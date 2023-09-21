ISW: Иран может воспользоваться выходом "вагнеровцев" из Сирии

Российская ЧВК "Вагнер" покидает свои позиции в Сирии, а Иран может воспользоваться этим, чтобы расширить свой контроль над регионом. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

"Вагнер покидает свои позиции в Сирии, чтобы выполнить ультиматум Минобороны России. Иран может взять под свой контроль некоторые из этих позиций, чтобы обезопасить военные активы и расширить свои экономические операции" , – считают аналитики.

Сообщается, что "Вагнер" оставляет свои позиции в Сирии, а Иран может взять под свой контроль некоторые из этих позиций.

27 августа Минобороны России приказало силам "Вагнера" в Сирии покинуть страну или присоединиться к российским вооруженным силам до 20 сентября. Около 1500 боевиков "Вагнера" находятся в Сирии, а более 3000 сирийцев работают на "Вагнер".

Согласно сообщению от 20 сентября, режим развернул свое ополчение и подразделения Вооруженных сил Сирии на нефтяных месторождениях и скважинах в центральной сирийской пустыне.