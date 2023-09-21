ISW сообщает о снижении темпа боев возле Роботино

Институт изучения войны, опираясь на данные из открытых источников, сообщает, что темпы боев возле Роботино и Вербового снизились. Также ВСУ проводят высадки десанта на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщает Украинская правда.

"Украинские силы продолжили наступательные операции на западе Запорожской области 20 сентября, но не достигли никаких заявленных или подтвержденных успехов. Российские источники утверждают, что украинские силы провели неудачные атаки в районе Роботино (12 км к югу от Орехова) и Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова), а также в направлении Новопрокоповки (16 км к югу от Орехова) и Копани (12 км к юго-западу от Орехова).

Североосетинские добровольческие батальоны "Штурм Осетии" и "Алания", которые действуют на западе Запорожской области, утверждали, что интенсивность боев снизилась к утру 20 сентября вблизи Роботино и Вербового. Российские источники утверждали, что украинские силы продвигались по низинам, поскольку российские войска контролировали высоты в этой местности" , – говорится в отчете.

Украинские войска продолжили наступательные действия под Бахмутом и на западе Запорожской области 20 сентября.

В частности, ВСУ нанесли значительные потери российской живой силе и технике на Мелитопольском направлении.

Украинский Генштаб также сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и консолидируются на новых защищенных рубежах.

Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово 20 сентября, но не достигли продвижения.

Российская добровольческая разведывательно-штурмовая бригада "Испаньола", действующая на Бахмутском направлении, сообщила, что украинские силы нанесли удар по штабу бригады вблизи Светлодарска (20 км к юго-востоку от Бахмута).

Оккупанты заявили, что в результате удара был разрушен штаб, потеряно несколько единиц техники и есть жертвы.

Министерство обороны России заявило, что оккупанты отбили украинскую атаку в направлении Приютного (16 км к юго-западу от Великой Новоселки) и остановили группу ВСУ вблизи Новодонецкого (12 км к юго-востоку от Великой Новоселки).

Также сообщается, что российские и украинские войска продолжают действовать на островах в дельте Днепра в Херсонской области. Министерство обороны России заявило, что российские войска уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы украинского спецназа вблизи поселка Казацкое (северо-западнее Новой Каховки) и островов "Алешкинский" и "Переяславский", вероятно, имея в виду острова в дельте реки Днепр.