Ракетная атака: в Киеве упали обломки, 7 пострадавших

В Дарницком районе столицы прогремел взрыв во время воздушной тревоги утром 21 сентября, пострадали 7 человек. Обломки упали также в Голосеевском и Шевченковском районах города, повреждена газовая труба и окна в 5-этажке, спасатели тушат пожары, сообщает Украинская правда.

"Взрыв в Дарницком районе. Все службы следуют на место. Также вызов в Голосеевский район" , – сообщил Кличко.

Он также сообщил, что в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Но экстренные службы уже работают.

Глава МВА Сергей Попко уточнил, что в Голосеевском и Дарницком районах столицы произошло падение обломков в результате работы ПВО.

"Все экстренные службы следуют на места. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" , - подчеркнул Попко.

Впоследствии Кличко добавил, что в Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет, на месте работает газовая служба.

В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек, спасатели тушат пожар. Есть обращение к медикам.

В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнюю девочку. По словам Кличко, эти пострадавшие из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки.

Также в Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО – пылают 2 автомобиля. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало общежитие заведения профтехобразования.

"Ученики были в укрытии, среди них пострадавших нет" , – подчеркнул мэр столицы.

В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.

По уточненным данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них (в том числе 9-летняя девочка) в больницах города. Четверо получили пособие на месте.

Кличко сообщил, что в Голосеевском районе, в находящейся в центре столицы части, повреждены окна в 5-этажном доме, но других разрушений и пострадавших нет.

В Дарницком районе – все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования.