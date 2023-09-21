Атака по Украине: в МВД сообщили о последствиях в регионах

В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы, в Киеве и Киевской области возникли пожары из-за падения обломков ракет, есть попадания во Львовской и Ровенской областях.﻿ Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Украинская правда.

Глава МВД сообщил о таких последствиях утренней атаки РФ на Украину:

В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадало 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте.﻿

В Киеве в результате падения обломков есть повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. Есть пострадавшие: 7 человек, в том числе ребенок.

В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.

В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадало 2 человека.

Есть попадания и повреждения также в Ровенской области. Все соответствующие службы работают.

Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушения и возгорания.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что взрывы произошли в Дрогобычском районе.