Оккупанты нанесли удар по общежитию в Херсоне, 2 погибших – ОВА

В ночь на 21 сентября российские оккупанты обстреляли Херсон, попали в здание общежития. В результате атаки известно, по меньшей мере, о двух погибших.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Обстрел произошел в 3:40.

Из пострадавших 61-летняя херсонка госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести. 81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте.