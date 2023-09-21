На Львовщине есть попадание в промышленный объект – ОВА

﻿В результате ракетной атаки в Дрогобыче Львовской области зафиксировано два попадания в промышленный объект.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

По предварительной информации, около 06:25 россияне нанесли три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета зафиксированы по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, пожар на площади около 30 кв.

Также зафиксировано попадание по частному двухэтажному составу. Есть возгорание на площади 20 кв.

По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет. Пожары продолжают тушить.