ВСУ за сутки уничтожили почти 500 оккупантов и 41 артсистему – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 490 оккупантов и уничтожили 41 артиллерийскую систему, три танка, две реактивные системы залпового огня (РСЗО), 29 беспилотников и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 274 470 (+490) человек,
- танков – 4638 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 8883 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 6137 (+41) ед,
- РСЗО – 781 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 528 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4850 (+29),
- крылатых ракет – 1479 (+0),
- кораблей / катеров – 20 (+0) ед,
- подлодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8670 (+37) ед,
- специальной техники – 911 (+5).