ВСУ за сутки уничтожили почти 500 оккупантов и 41 артсистему – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 490 оккупантов и уничтожили 41 артиллерийскую систему, три танка, две реактивные системы залпового огня (РСЗО), 29 беспилотников и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.23 ориентировочно составили: