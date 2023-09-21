В Беларуси пройдут военные учения, ВСУ усиливают охрану границы

С 22 по 26 сентября на полигонах Беларуси пройдут военные учения, поэтому Украина усиливает бдительность на границе и готовит свои силы к адекватному реагированию, сообщает Украинская правда.

"В Вооруженных Силах Беларуси пройдет двустороннее комплексное учение. Цель учения – совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий" , – заявили в белорусском минобороны.

Маневры пройдут в несколько этапов с 22 по 26 сентября на различных полигонах и участках местности, в основном на территориях Брестской, Гродненской и Минской областей Беларуси.

Белорусское минобороны заявило, что при разработке замысла учения учитывались "современные подходы к применению войск на основе опыта современных вооруженных конфликтов".

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев отметил, что поскольку на территории Беларуси продолжаются военные учения, активная фаза которых придется на 22 и 26 сентября, будут привлечены пять полигонов, авиация и общевойсковые подразделения, Украина готовится реагировать.

"Это, конечно, не создает военной угрозы, но есть определенная опасность. Поэтому мы, в свою очередь, усиливаем бдительность и готовим наши силы к адекватному реагированию. Это обычная военная практика.