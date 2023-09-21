Зерновый спор: Польша готова к переговорам с Украиной

Польша готова к переговорам с Украиной по поводу зерна, сказал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в комментарии PAP, сообщает Лига.Бизнес.

"Мы ждем таких переговоров и готовы к тому, чтобы такие переговоры состоялись... Я думаю, что Украина переосмыслила свои мнения, которые она выражала раньше" , – сказал он.

Министр надеется, что Украина и Польша смогут найти общее решение.

"Мы хотим помочь Украине с транзитом, но он должен быть транзитом, а не вредить польским фермерам" , – сказал Телус.

Вице-премьер-министр Польши и глава польской партии власти "Право и справедливость" Ярослав Качинский в среду также сказал, что Польша будет поддерживать Украину, несмотря на споры по экспорту зерна.

"Мы хотим и будем поддерживать Украину на этом оборонном фронте. Но мы сделали это по фундаментальным соображениям, из-за ценностей, которые мы исповедуем — наша приверженность свободе, включая свободу наций, а также во имя нашего государственного разума" , — цитирует Качинского Польское радио.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире единого телемарафона сказал, что Польша уже дает положительные сигналы о готовности рассматривать механизм контроля за экспортом, предложенный Украиной.

По его словам, фактически Украина предложила ввести механизм совместной верификации и согласования поставок четырех видов сельскохозяйственных товаров (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) в пять стран ЕС.

"Это не решит проблему полностью, потому что это будет фактически свидетельствовать о торговле между Украиной и этими пятью странами ЕС в ручном режиме. Но это будет шагом вперед и отказом от запретов, которые для нас неприемлемы по форме. Украинское предложение может стать основой для решения вопроса экспорта агропродукции в пять стран ЕС.