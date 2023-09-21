В Бельгии изучают возможность предоставления Украине самолетов F-16

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Бельгия рассматривает возможность поставки Украине своих истребителей F-16, сообщает Европейская правда.

"Мы обратились в Министерство обороны с просьбой проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации наших самолетов" , – заявил Де Кроо.

По словам Де Кроо, сейчас вопрос состоит в том, насколько эти самолеты могли бы еще послужить Украине.

"Мы должны рассмотреть все варианты. Если они каким-то образом еще пригодны для использования, то мы обязательно должны это рассмотреть" , – сказал глава бельгийского правительства.

Он пояснил, что самолеты не обязательно могли использовать для выполнения боевых задач. "Может случиться так, что Украина будет использовать бельгийские самолеты только для тренировок. Тогда требования будут другими" , – сказал де Кроо.

Вице-премьер-министр правительства Бельгии Дэвид Кларинваль ранее заявил в интервью RTL, что в следующем году Бельгия теоретически могла бы передать Украине от 2 до 4 истребителей F-16. Вероятность того, что Бельгия может поставить Украину F-16, подтвердили источники VRT News.

ВВС Бельгии имеют 45 истребителей F-16. В течение следующих 5-6 лет все они достигнут конца своего срока эксплуатации. Со следующего года ВВС Бельгии начнут получать от 4 до 5 новых истребителей F-35 в год, постепенно заменяющих F-16. Соответствующее решение было принято еще в 2018 году.