Ночная атака: силы ПВО уничтожили 36 ракет

В ночь на 21 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 36 крылатых ракет.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Около 3:40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95мс из района западнее Энгельса. Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет" , – говорится в сообщении.

К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, Воздушные силы, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.

Кроме того, около шести часов россияне нанесли удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову. Работают соответствующие службы.