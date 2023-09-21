Украина нанесли масштабный удар по аэродрому в Саках в Крыму – СМИ

Ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. Об этом рассказали источники в СБУ, сообщает Лига.net.

"На аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА "Mojaher". Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон" , – сообщили собеседники.

Они отметили, что удары СБУ и ВМС попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов.

Для поражения захватчиков использованы беспилотники, которые перегрузили российскую противовоздушную оборону, после чего были запущены ракеты "Нептун", сообщили источники.

Ресурсы оккупантов тоже подтверждают серьезные разрушения и потери захватчиков, в частности, пишут о не менее 30 погибших захватчиках, отмечают собеседники.