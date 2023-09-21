Украина не собирается продлевать транзит газа из РФ — "Нафтогаз"

В НАК "Нафтогаз Украины" не планируют продлевать транзитный контракт с Россией после истечения его срока действия в конце 2024 года. Об этом в интервью энергетическому консалтинговому агентству ICIS рассказал глава компании Алексей Чернышов, сообщает Новое время.

В то же время он добавил, что возможно, придется учитывать и потребности Европы в поставках.

По словам Чернышова, "Нафтогаз" как организатор транзита не получает выгоды от нынешних договоренностей, поскольку РФ поставляет гораздо меньше газа, чем она должна делать по своим контрактным обязательствам.

"Мы не добиваемся продления этого контракта, и это четкое заявление, [так же, как] мы не стремимся продлить его прямо сейчас, пока Украина находится в состоянии войны с Россией. Мы обслуживаем этот транзит только в качестве одолжения нашим партнерам по ЕС, чтобы не лишать их основных потребностей в газе зимой" , — отметил глава "Нафтогаза".

В то же время Чернышов добавил, что если европейские компании потребуют продолжения транзита, даже несмотря на то, что ЕС установил дату поэтапного отказа от российского газа в 2027 году, "Нафтогаз" попросит найти решение, в том числе в отношении нынешнего отказа "Газпрома" платить в соответствии с существующими договорами.

Ранее о том, что Украина не будет вести переговоры о транзите украинского газа заявлял глава Минэнерго Герман Галущенко.

Соглашение о транзите российского газа в Европу было подписано Украиной и Газпромом в конце 2019 года. Оно действует до 31 декабря 2024 года по формуле "качай или плати". "Газпром" обязан оплатить прокачку через ГТС Украины не менее 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах — вне зависимости от фактически поставленных объемов газа.