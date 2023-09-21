В Конгрессе США предлагают расширить санкции против Северной Кореи

Двое американских законодателей внесли на рассмотрение Конгресса законопроект, призывающий к расширению санкций против Северной Кореи за ее поддержку войны России против Украины, сообщает Европейская правда.

Законопроект под названием "Предусмотреть введение санкций в отношении поддержки КНДР незаконной войны РФ в Украине" в Палате представителей представили конгрессмены Джерри Коннолли (Демократическая партия) и Джо Уилсон (Республиканская партия).

В тексте законопроекта законодатели заявили, что если Россия или поддерживаемые ею субъекты приобретут у Пхеньяна оружие и связанные с ним материальные средства, то такие действия будут противоречить резолюциям Совбеза ООН, которые поддержала РФ и запрещают режиму КНДР экспортировать такие товары.

"Материальная поддержка Ким Чен Ыном незаконной войны России в Украине будет означать опасное партнерство между двумя злонамеренными акторами, угрожающими глобальному миру" , – цитирует Коннолли его сайт.