Первая за полгода атака на энергосистему: в "Укрэнерго" рассказали о последствиях

Следствием первой за шесть месяцев вражеской атаки стало повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах Украины. Выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры пока делать рано. Об этом заявили в "Укрэнерго", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Сегодня утром, 21 сентября, из-за массированной ракетной атаки врага получили повреждения объекты в западном и центральном регионах. Были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях" , - говорится в сообщении.

Работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго, добавили в пресс-службе.

Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги, сообщили в "Укрэнерго".

В пресс-службе отмечают, что "сейчас рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры".