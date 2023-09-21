В ЕС решают, защищать ли Польшу, Венгрию и Словакию в споре с Украиной – FT

Еврокомиссия рассматривает вопрос о том, защищать ли Польшу, Венгрию и Словакию в рамках инициированного Киевом процесса во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за фактического нарушения тремя странами торговых правил ЕС. Об этом пишет Financial Times, сообщает Европейская правда.

Три страны ввели односторонние запреты на импорт некоторых видов украинской продукции вопреки решению Еврокомиссии не вводить ограничения после 15 сентября.

Европейская комиссия изначально требовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить свои запреты, но сейчас работает над тем, чтобы "скоординировать" их юридические возражения против жалобы Киева в ВТО, пишет издание.

В письменном запросе к Польше, Венгрии и Словакии в среду, с которым ознакомилось издание Financial Times, Еврокомиссия заявила, что в соответствии с законодательством ЕС она "будет действовать в рамках этих процедур ВТО, инициированных против стран-членов".

"Следующим немедленным шагом будет предоставление ответа Украине на эти запросы о консультациях от имени всех трех стран-членов" , – говорится в сообщении.

В среду вечером в Еврокомиссии продолжались дискуссии относительно того, стоит ли защищать Польшу, Венгрию и Словакию, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Комиссия заявила, что государства-члены "не имеют права принимать односторонние меры в сфере торговли", и что она "оценивает юридически сложную ситуацию".