В "Приват24" запустили мониторинг залогового имущества

ПриватБанк первым в Украине ввел сервис онлайн мониторинга залогового имущества, позволяющий клиенту самостоятельно проходить проверку в приложении "Приват24" без физического осмотра имущества представителем банка, сообщает Лига.Финансы.

Сервис позволяет заемщикам пройти мониторинг в любом месте нахождения имущества и в удобное для себя время.

Чтобы пройти онлайн-мониторинг залогового авто, нужно сделать фото в режиме онлайн по инструкции и подсказкам в Приват24, заполнить анкету в приложении и подписать электронной подписью SmartID.