Украина получила $1,25 млрд от США на зарплаты и пенсии – Минфин

Государственный бюджет Украины в четверг, 21 сентября, после почти двухмесячного перерыва получил от США грант в размере $1,25 млрд на зарплаты и пенсии, сообщило Министерство финансов. Предыдущий грант Украина получила еще в конце июля, сообщает Лига.Финансы.

Деньги пришли через целевой фонд многих доноров Всемирного банка PEACE in Ukraine.

Соединенные Штаты – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году. С начала года США выделили Украине $9,7 млрд бюджетной поддержки, больше Украине дал только Евросоюз – $13 млрд.

С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины поступило $21,7 млрд от США.

"Финансовая помощь от США предоставляется на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на госбюджет. Благодарен правительству США за солидарность и масштабную поддержку" , – сказал министр Сергей Марченко.

Привлеченное от США финансирование идет на возмещение расходов госбюджета: обеспечение пенсионных выплат, выплат сотрудникам ГСЧС, оплаты труда медицинских работников, оказывающих услуги по программе медгарантий, госслужащих и педагогов.