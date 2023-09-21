Исключение РФ из Совбеза ООН: в Германии против идеи Зеленского

Германия не поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского по Совбезу ООН. Берлин не хочет исключения России.﻿ Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Бербок намекнула, что Германия не поддерживает исключение России из Совбеза ООН, а также предложение лишить РФ право вето в Совбезе.

"Мы не поддерживаем это, и я снова объясняла это моим украинским собеседникам" , - сказала Бербок.

Но министр раскритиковала Россию за злоупотребление правом вето в Совбезе ООН.

"Вот почему реформы важнее, чем когда-либо. Но вы должны быть реалистами, это наступит не завтра" , - добавила глава МИД Германии.

Напомним, в Совбез ООН входят 5 постоянных членов: США, Китай, Великобритания, Франция и Россия как наследница СССР, которой Москва себя объявила. Еще десять членов избираются Генеральной Ассамблеей ООН на два года по географическому признаку. Пять из десяти непостоянных членов переизбираются каждый год.