ВСУ имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка – спикер

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают вытеснять врага, уже огневого контроля над трассой Бахмут-Горловка, что значительно усложнило логистику для российской армии. Об этом заявил Восточной группировке войск Илья Евлаш в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"В полосе Восточной группировки войск продолжаются интенсивные бои. Могу сказать, что динамично происходит борьба, однако типы операций отличаются: если на Купянско-Лиманском направлении мы обороняемся, пытаемся сдержать нашествие противника, то на Бахмутском мы имеем успехи и продолжаем вытеснять его" , – отметил Евлаш.

Он проинформировал, что за минувшие сутки враг 1100 раз избивал по позициям наших защитников, именно на Бахмутском направлении было 576 артиллерийских ударов, пять раз войска РФ применили тактическую и армейскую авиацию, произошло 10 боевых столкновений.

"Мы продолжаем наступательную операцию на южном фланге Бахмута. Есть успехи вблизи Андреевки, Отрадовки, Курдюмовки" , - отметил Евлаш.

По его данным, за сутки уничтожена, в частности, вражеская установка "Пион" и БПЛА "Ланцет".

"Наибольшая концентрация сил противника сейчас наблюдается на Лимано-Купянском направлении - более 110 тысяч личного состава. Также враг содержит там большое количество бронированной техники, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Однако на этом направлении уже около недели мы не фиксируем никаких боевых столкновений. Но это не означает, что боевые действия исчезли. Противник продолжает обстреливать позиции Вооруженных сил. За минувшие сутки на этом направлении он нанес 552 артиллерийских удара и 17 раз использовал авиацию", - рассказал Евлаш.

Он подчеркнул, что большое внимание враг сосредоточил в районе Кременной, там произошло 190 обстрелов и 10 раз использована авиация. Также вблизи Северска, в районе Белогоровки и Раздолевки он применял артиллерию более 150 раз.

По словам Евлаша, враг не отказывается от своих целей полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

"Противник интенсивно пытается вернуть утраченные позиции в уволенных Андреевке и Клещиевке, потому что они очень важны с тактической точки зрения. До Бахмута из Клещеевки - 7 км. Обнажение этого фланга дает нам возможность больше наносить удары по скоплению личного состава, командным пунктам противника, технике.

Выход на Андреевку и Клещеевку дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут – Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем. Туда уже получают и минометы, и противотанковые расчеты. Поэтому поставки противника на этом направлении уже значительно усложнились и будут усложняться в дальнейшем" , - сказал Евлаш.

Он подчеркнул, что ВСУ гораздо меньшими силами по сравнению с противником продолжают двигаться вперед.