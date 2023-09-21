В Польше заявили, что в зерновом споре виноваты украинские олигархи

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что зерновой спор с Украиной касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на польской территории, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в эфире "Польского радио".

Глава Минобороны в интервью отметил, что Польша хочет иметь по соседству независимую Украину, а не часть России, но, с другой стороны, она "должна заботиться об интересах польских фермеров".

"Спор с Украиной касается интересов украинских олигархов. Украинские олигархи хотели бы продавать зерно на польской территории. Мы защищаем польских фермеров, и я могу вас заверить, что пока "Право и справедливость" будет у власти, мы будем последовательными. Несмотря на атаки, мы руководствуемся интересами польских фермеров" , – сказал Блащак.

"Речь идет о том, чтобы украинские олигархи продавали зерно на тех рынках, где они должны были продавать, а не на польском рынке, потому что это идет во вред Польше" , – добавил глава Минобороны Польши.

Он подчеркнул, что транзит украинского зерна через территорию Польши остается возможным.