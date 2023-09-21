В начале вторжения ВСУ взорвали два моста на границе с Крымом

В начале полномасштабной войны Вооруженным силам Украины удалось взорвать у границы с Крымом два моста и несколько дамб, на других подрывники не сработали, сообщает Украинская правда.

У автомобильного моста на Чонгаре, по словам саперов, которые его минировали, должны были обвалиться два пролета. Морпех Иван Сестриватовский пытался взорвать его несколько раз, однако взрывные устройства не сработали.

Военные предполагают, что причиной мог быть плотный минометный и артобстрел россиян, с которого они начали свое вторжение на юге. Саперы объясняют, что такие случаи случаются довольно часто.

Морпехам удалось взорвать 3 из 4 дамб вдоль границы с Крымом, одна из которых, правда, не претерпела значительных разрушений. Похожая судьба ждала железнодорожный мост на Чонгаре - мины взорвались, но разрушений не было. Был поврежден мост, расположенный дальше вглубь, в районе Чаплынки.

И, наконец, ценой собственной жизни матрос Виталий Скакун взорвал Генический мост, за что посмертно получил звание Героя Украины.

Этот мост - единственный на перешейках - должны были взорвать другим способом, на нем не было заранее подключенных электросетей. Причина была в том, что мост был расположен чуть дальше от россиян, больше в глубину, а людей, которые могли бы круглосуточно там дежурить, не хватало.

Но и на нем все было готово к подрыву. В соседнем поселке Новоалексеевка все время наготове стояли загруженные взрывчаткой прицепы. Скакун должен был вывести их на мост, подключить провод, отойти на безопасное расстояние и активировать устройство. Матрос успел сделать все, кроме ухода.

У военных есть две версии, почему так произошло. По одной из них, Скакун побежал замкнуть провод, который перебило огнем противника. По второй - матрос подорвался вместе со взрывчаткой также из-за огня россиян, которым они уже накрывали мост.