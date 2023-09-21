Польша обещает изучить план Украины по экспорту агропродукции

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом по экспорту украинской агропродукции в Польшу.﻿ Об этом заявили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, сообщает Европейская правда.

Как говорится в сообщении, польская сторона изучит украинский план экспорта и подготовит свои предложения к нему.

Отмечается, что министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию, и договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран.

Отмечается, что стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта.

Украинское ведомство также анонсирует следующие переговоры в ближайшие дни, во время которых будут обсуждаться подготовленные к тому времени вопросы от обеих сторон.

Накануне в Министерстве иностранных дел Украины, комментируя вызов украинского посла в польский МИД, призвали конструктивно решить ситуацию с импортом агропродукции.