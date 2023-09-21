Президент Литвы призвал Зеленского и Дуду уладить разногласия
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал президентов Украины и Польши как можно скорее устранить разногласия между странами ради безопасности целого региона, сообщает Европейская правда.
"Ради общей, важнейшей цели – защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики России разногласия между Украиной и Польшей необходимо устранить как можно скорее. Место Польши в оказании поддержки является исключительным. Необходимо найти решение, потому что дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным", – заявил Гитанас Науседа на встрече с главами государств Украины и Польши.
По словам главы литовского государства, важно понимать, что речь идет не о безопасности отдельных стран, а о безопасности целого региона и даже континента.
"Как показывает история, только совместными усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы можем противостоять опасности внешних угроз. Между тем публичные разногласия, независимо от их причин, не только подрывают единство, но и помогают враждебной пропаганде", – подчеркнул президент.
Глава государства разговаривал с президентами Украины и Польши об упрощении процедур транспортировки зерна через Польшу и увеличении транзита через Литву.