Президент Литвы призвал Зеленского и Дуду уладить разногласия

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал президентов Украины и Польши как можно скорее устранить разногласия между странами ради безопасности целого региона, сообщает Европейская правда.

"Ради общей, важнейшей цели – защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики России разногласия между Украиной и Польшей необходимо устранить как можно скорее. Место Польши в оказании поддержки является исключительным. Необходимо найти решение, потому что дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным" , – заявил Гитанас Науседа на встрече с главами государств Украины и Польши.

По словам главы литовского государства, важно понимать, что речь идет не о безопасности отдельных стран, а о безопасности целого региона и даже континента.

"Как показывает история, только совместными усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы можем противостоять опасности внешних угроз. Между тем публичные разногласия, независимо от их причин, не только подрывают единство, но и помогают враждебной пропаганде" , – подчеркнул президент.

Глава государства разговаривал с президентами Украины и Польши об упрощении процедур транспортировки зерна через Польшу и увеличении транзита через Литву.