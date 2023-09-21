Израиль перестал принимать переводы из РФ для пенсий россиян

Израильские банки не принимают переводы пенсий для проживающих в стране россиян, которые им отправляет Социальный фонд России, сообщает Экономическая правда.

Израиль является страной, где проживает больше всего российских пенсионеров - 52,5 тыс человек.

Но, несмотря на то, что Израиль не присоединился к западным санкциям против России, и несмотря на действующее соглашение между Россией и Израилем о сотрудничестве в области социального обеспечения от 2017 года, на практике местные банки соблюдают ограничения.

Это якобы происходит из-за действующих санкций против российской банковской системы.

Проблема с переводом пенсий за рубеж возникла сразу после начала войны в Украине. Зарубежные банки-корреспонденты начали блокировать пенсионные выплаты из России с марта 2022 года.

При этом, по данным Социального фонда РФ, в год начала войны выплаты за рубежом получали более 281 тысяч российских пенсионеров в 132 странах мира.