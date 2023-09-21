Ситуация в Карабахе: в Азербайджане состоялись переговоры с армянами

В азербайджанском городе Евлах прошли переговоры делегации армян Нагорного Карабаха и представителей власти Азербайджана. По данным азербайджанского агентства Trend, делегацию армян сопровождали российские военные. О результатах дискуссий пока не сообщали, сообщает Радио Свобода.

На встрече обсуждались "вопросы, поставленные азербайджанской стороной" по реинтеграции армянского общества Карабаха, а также "вопросы жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана".

В Евлахе началась встреча с представителями армянских жителей Карабаха #Azerbaijan https://t.co/OxeZuU9c2D — АМИ Trend (@trend_rus) September 21, 2023

Баку ожидает перехода под свой контроль всей территории бывшей автономии, которая с конца 1980-х не подчинялась властям Азербайджана. Президент Ильгам Алиев заявил, что страна восстановила свой суверенитет по итогам сделки в Карабахе.

Переговоры были анонсированы 20 сентября после того, как представители фактической власти Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня, условия предусматривают роспуск подконтрольных Степанакерту (азербайджанское название – Ханкенди) военных формирований и передачу ими тяжелой техники азербайджанским властям.

В Армении продолжаются протесты против решения правительства не сопротивляться азербайджанской армии во время ее операции в Карабахе. С начала 1990-х и по 2018 год, когда к власти в результате массовых протестов пришел Никол Пашинян, руководители страны преимущественно были уроженцами Карабаха или ветеранами войны на этой территории.

Территория Нагорного Карабаха по международному праву является частью Азербайджана. Популяция региона в большей степени составляют этнические армяне. Они провозгласили независимую республику, этого не признала ни одна из стран мира, в том числе и Армения. Стороны конфликта обвиняли друг друга в этнических чистках.

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