Зеленский рассказал о переговорах в Вашингтоне и прокомментировал ракетный удар РФ

Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры в американской столице по усилению обороноспособности Украины.

Об этом президент Украины написал в Telegram.

"Сегодня важны переговоры в Вашингтоне. ПВО для Украины – среди топовых вопросов" , – написал Зеленский.

Он также прокомментировал ночные ракетные обстрелы россиян, в частности, по энергетической инфраструктуре.

"Я благодарен спасателям, которые мгновенно приступили к ликвидации последствий попаданий. Спасибо и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы. Работаем, чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала. Должны прийти к этому результату.