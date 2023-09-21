Зеленский рассказал о переговорах в Вашингтоне и прокомментировал ракетный удар РФ
Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры в американской столице по усилению обороноспособности Украины.
Об этом президент Украины написал в Telegram.
"Сегодня важны переговоры в Вашингтоне. ПВО для Украины – среди топовых вопросов", – написал Зеленский.
Он также прокомментировал ночные ракетные обстрелы россиян, в частности, по энергетической инфраструктуре.
"Я благодарен спасателям, которые мгновенно приступили к ликвидации последствий попаданий. Спасибо и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы. Работаем, чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала. Должны прийти к этому результату.
Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой. Российский террор должен проиграть", – отметил президент.