В ЕС отреагировали на слова польского премьера о поставках оружия Украине

В Еврокомиссии отреагировали на заявление главы польского правительства о поставках оружия Украине, выразив твердую поддержку Киеву. Об этом в четверг на брифинге заявил внешнеполитический представитель ЕК Петер Стано, сообщает Европейская правда.

Стано не стал давать прямую оценку заявлению Матеуша Моравецкого.

"Мы не комментируем объявление Польши о том, что они намерены сделать в отношении их добровольного двустороннего вклада в законную оборону Украины против агрессии" , – сказал Стано.

"Что для нас важно, то это то, что политика ЕС по отношению к Украине не меняется. Поддержка Евросоюзом Украины остается жесткой во всех сферах, в которых мы поддерживаем Украину: политической, экономической, гуманитарной, международной, дипломатической и военной" ,– отметил Стано.

Он также отметил, что государства-члены ЕС самостоятельно решают, какое вооружение они снабжают Украину.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и потому не передает Киеву свою военную помощь.

Заявления Моравецкого прозвучали на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.