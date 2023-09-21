Украина нуждается в усилении "малой" ПВО для уничтожения беспилотников – Игнат

Кроме F-16 и усиления систем противовоздушной обороны, что обеспечит превосходство над врагом в воздухе, Украина нуждается в ПВО малого радиуса действия для уничтожения ударных БПЛА. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Укринформ.

"Украине необходимо усиление систем ПВО, и мы ожидаем поступления F-16 в Украину, которые смогут изменить воздушное противостояние в нашу пользу, то есть обеспечить преимущество в воздухе и снизить активность вражеской авиации на южном и восточном направлениях" , - отметил он.

Игнат также подчеркнул, что вся Украина ожидает хороших новостей из Вашингтона о предоставлении дополнительных систем для обороны страны, а также из Рамштайна, "который, возможно, даст украинцам больше возможностей".

"Решения, которые будут приняты, касаются усиления нашей противовоздушной обороны. В частности, речь идет не только о дальнобойных системах Petriot или IRIS-T, NASAMS, но и эффективного ПВО малого радиуса действия, способного в автоматическом режиме уничтожать "Шахеды" , – отметил спикер.

Он отметил, что наблюдается увеличение атак именно ударными БПЛА, и для их эффективного уничтожения Украине необходимо эффективное и рациональное вооружение, "уничтожение "Шахедов" ракетами приведет к определенному дефициту ракет".