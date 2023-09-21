В "Дію" добавят карту с данными о "Пунктах несокрушимости"

В приложении "Дія" появится сервис с важной информацией о "Точках несокрушимости" в преддверии отопительного сезона.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Он напомнил, что после начала воздушных атак РФ на энергетику прошлой осенью в Украине развернули сеть "Пунктов несокрушимости". В них всегда есть свет, тепло и связь.

"По окончании отопительного сезона наше правительство продолжало совершенствовать сеть. Поэтому на выполнение задачи главы государства поручило министерствам цифровизировать данные о "Точках несокрушимости" в "Дії" , - отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что это должен быть удобный сервис, где есть все важные данные о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования.

По его словам, проект планируют запустить до начала отопительного сезона.

Напомним, "Пункты несокрушимости" в Украине начали открывать в прошлом году из-за постоянных массированных атак российских оккупантов, в результате чего украинцы оставались без света, а иногда и тепла.

В "Пунктах несокрушимости" можно согреться, воспользоваться электроэнергией, зарядить телефоны, получить доступ к интернету и не только.