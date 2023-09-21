В результате удара по Мелитополю погибли двое российских командиров – СБУ

Служба безопасности Украины и Вооруженные силы на днях ударили по секретной базе россиян во временно оккупированном Мелитополе, и в результате были ранены два российских вожака и около 10 россиян погибли. Об этом рассказали источники в СБУ, сообщает Укринформ.

"Сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними – отработали по цели. В результате ракетного удара был ранен командующий 58-й армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба" , – заявили они.

Собеседники агентства отметили, что кроме главарей россиян пострадали еще несколько десятков российских офицеров, около 10 из них погибли.

Медиа также публикуют фото попадания в российский штаб.