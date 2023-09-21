Экс-глава МИД Польши раскритиковал действия польских властей по отношению к Украине

Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский резко раскритиковал действия польских властей по отношению к Украине, отметив, что они подыгрывают Кремлю, сообщает Европейская правда.

Сикорский прокомментировал последние заявления польской стороны в интервью Радио RMF24.

Бывший глава МИД Польши обвинил польское руководство и правящую партию в польско-украинском кризисе.

"Правительство "Права и справедливости" сдает Европейский Союз, сдает Украину, которая борется за свою жизнь. Это скандально. Мне стыдно. У меня просто нет слов, как они вообще могут потерпеть неудачу в этом вопросе", – отметил Сикорский.

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН сказал, что "кое-кто в Европе играет в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

Из-за этих слов Польша вызвала посла Украины.

"У меня такое впечатление, что в последнее время мы чаще обращаемся к украинскому послу, чем к российскому, что мне не очень нравится. Это Россия ведет агрессию против Украины, а не Украина", – сказал Радослав Сикорский.

Он отметил, что понимает президента Зеленского, который "борется за жизнь своего народа против превосходящих сил агрессивного государства, которое также угрожает Польше".

"Мы должны иметь большую симпатию и сочувствие к нему, когда он иногда уступает. И это не повод для международных выяснений, которые разрушают репутацию Польши", – добавил польский политик.

Также он прокомментировал слова премьера страны Матеуша Моравецкого, который заявил, что Польша больше не передает оружие Украине.

"Путин слышит это и получает надежду, что сможет выиграть войну. Даже если бы это было правдой, даже если бы оказалось, что у нас уже есть почти пустые склады, какого черта он это говорит?", – удивляется евродепутат Радослав Сикорский.

Бывший министр иностранных дел Польши объясняет это тем, что правящая партия "Право и справедливость" соревнуется за голоса с Конфедерацией за антиукраинские голоса, а в середине октябре в Польше парламентские выборы.