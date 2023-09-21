В Британии разоблачили пятерых шпионов, которые работали на Россию

В Великобритании пятеро человек подозреваются в шпионаже в пользу РФ. Они являются гражданами Болгарии, сообщает Новое время.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление британской прокуратуры.

Также уточняется, что подозреваемые занимались шпионажем в период с августа 2020 года по февраль 2023 года.

Речь идет об: Орлин Руссев (45 лет), Бизер Джамбазов (41 год), Катрин Иванова (31 год), Иван Стоянов (31 год) и Иван Габеров (29 лет).

Там также уточнили, что все подозреваемые являются гражданами Болгарии.

Они предстанут перед судом во вторник, 26 сентября.

10 сентября издание The Guardian сообщило, что контртеррористическое управление лондонской полиции проводит расследование в отношении двух служащих парламента Великобритании, которых обвиняют в шпионаже в пользу Китая.