Украина получила 10 шведских танков Stridsvagn 122 с обученными экипажами

Украина получила 10 шведских танков Stridsvagn 122, укомплектованных украинскими экипажами, которые прошли обучение в Швеции, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Швеции.

"Мы дали им все, что могли, – замечательную технику и хорошие знания. Мы желаем им успехов в освобождении своей страны", – сказал командующий операциями штаба сухопутных войск Матс Людвиг.

Танки находятся в Украине уже некоторое время. Шведские военные следят за украинскими коллегами в социальных сетях, насколько это возможно.

Stridsvagn 122 – шведский основной боевой танк третьего поколения, являющийся лицензированным немецким танком Leopard 2А5, в конструкцию которого внесены различные изменения.

Stridsvagn 122 поступил на вооружение шведских ВС в 1996 году, к 1998 году насчитывалось 180 танков, а к 2022 году – 120 единиц, десятую часть решили передать ВСУ.

Ранее Дания объявила, что совместно с другими странами закупает дополнительные 45 танков для Украины – среди них и 15 модернизированных Т-72.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы по вопросам обороны Украины 19 сентября, анонсировал передачу Киеву танков M1 Abrams в ближайшее время.