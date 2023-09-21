Россияне пытаются перебросить резервы с Херсонщины на Запорожье – Гуменюк
Российская оккупационная армия перебрасывает подразделения из Херсонской области на Запорожское направление, сообщает Деловая столица.
Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".
"Маневр силами и средствами враг осуществляет с учетом того, насколько сильно страдает на Запорожском направлении, в том числе и Токмакском. Захватчики пытаются подтягивать резервы с Херсонского направления. Но вследствие того, что оккупанты страдают от контрбатарейной борьбы, резервы не так уж мощны, чтобы усиливать еще любое направление", — подчеркнула Гуменюк.
По ее словам, оккупанты пытаются наладить поставки резервов с Крымского полуострова.
"Это сложно, происходит медленно и не соответствует темпу развития боевых событий, но россияне понемногу пытаются это делать", — добавила Гуменюк.
Как сообщалось, 21 сентября Силы обороны нанесли ракетный удар по секретной базе российских войск в оккупированном Мелитополе Запорожской области, в результате чего десятки вражеских офицеров получили ранения, в том числе командующий 58-й армией РФ.