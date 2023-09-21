Зеленскому не позволили выступить на совместном заседании палат Конгресса США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не разрешили выступить на совместном заседании верхней и нижней палат Конгресса Соединенных Штатов Америки, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти, сообщает The Guardian.

Чиновник заявил, что отклонил просьбу главы украинского государства о выступлении на совместном заседании двух палат Конгресса США.

По его словам, для совместного выступления не было достаточно количества времени, учитывая напряженную законодательную неделю.

Маккарти также уточнил, что для Зеленского организуют встречу с членами Конгресса. Подобные встречи проводили и для премьер-министров Великобритании и Италии во время недавних визитов.

Выступление Зеленского в Конгрессе в декабре

Напомним, во время своего предыдущего визита в США, который состоялся в декабре 2022 года, президенту Владимиру Зеленскому дали возможность выступить на совместном заседании членов Палаты представителей и Сената.

Тогда он активно призывал американских законодателей к передаче Украине вооружения, в частности систем противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня.

Также Зеленский подчеркивал, что в войне России против Украины решается не только судьба нашей страны, но и судьба всего цивилизованного мира.

Ранее украинский политолог Владимир Фесенко объяснял, что обычно иностранным лидерам дают выступать в Конгрессе США только один раз, поэтому такой отказ не удивителен.