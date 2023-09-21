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Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи
Фото: Рixabay

Правительство Германии в четверг, 21 сентября, обновило список военной помощи, которая была отправлена Украине, сообщает Европейская правда.

Обновленный перечень был обнародован на сайте немецкого правительства.

Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:

  • 17 терминалов спутниковой связи SatCom;
  • четыре седельные тягачи 8x8 HX81 и четыре полуприцепа;
  • 12 грузовиков Zetros;
  • Запасные части к бронированным ремонтно-эвакуационным машинам Wisent и прочее.

Ранее в Минобороны Германии раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов евро.

Германия занимает первое место в Европе и второе место в мире после США по объему помощи Украине, что составляет почти 8 миллиардов евро, отмечают в оборонном ведомстве ФРГ.

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